Trump e il destino manifesto: Pianteremo la bandiera americana su Marte

Gli Stati Uniti si considereranno di nuovo una nazione in crescita

Washington, 20 gen. (askanews) – Donald Trump nel suo discorso di insediamento dopo il giuramento come 47esimo presidente degli Stati Uniti ha rilanciato la teoria del “destino manifesto” ovvero inevitabile, già usata a inizio Ottocento per giustificare l’espansionismo degli Stati Uniti in quanto era loro missione diffondere la loro forma di libertà e democrazia. “Gli Stati Uniti si considereranno di nuovo una nazione in crescita, con l’aumento della ricchezza, l’espansione dei territori, la costruzione di città, l’aumento delle nostre aspettative, per portare la nostra bandiera in nuovi bellissimi orizzonti. E perseguiremo il nostro destino manifesto fino alle stelle, lanciando gli astronauti americani a piantare la bandiera a stelle e strisce su Marte” ha detto Trump.