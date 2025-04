trump-e-il-terzo-mandato-da-presidente,-spuntano-magliette-e-cappellini

(Adnkronos) –

Donald Trump pensa a candidarsi per il terzo mandato di presidente nel 2028? Possibile, almeno a giudicare dal merchandising in vendite sullo shop online del presidente degli Stati Uniti. Cappellini e magliette rosse con la scritta ‘Trump 2028’ – l’anno delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti – sono in vendita nel negozio online. Secondo la Costituzione, il presidente non può partecipare alla prossima tornata elettorale. Giovedì, uno degli account X del presidente degli Stati Uniti ha postato una foto del figlio del miliardario 78enne, Eric Trump, che sfoggia il nuovo copricapo. Il cappellino è in vendita a 50 dollari mentre la maglietta con la scritta “Dobbiamo riscrivere le regole” è in vendita a 36 dollari. I prodotti, si legge, sono rigorosamente made in Usa.

Il 22esimo emendamento della Costituzione stabilisce che “nessuna persona potrà essere eletta alla carica di Presidente più di due volte”. Donald Trump, che è già presidente dal 2017 al 2021, non manca di evocare la possibilità di un terzo mandato. “Ci sono modi per farlo”, ha recentemente affermato.

Togliere il limite dei due mandati richiederebbe una revisione della Costituzione, con una maggioranza di due terzi al Congresso, ampiamente irraggiungibile per i repubblicani, prima della ratifica da parte di almeno 38 dei 50 Stati americani, ancora una volta altamente improbabile.