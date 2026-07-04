sabato, 4 Luglio , 26

Rita Pavone: “Se Morrissey volesse un duetto mi inginocchierei. Ultimo? Il difficile è restare”

(Adnkronos) - Oltre sessant’anni di carriera, un repertorio...

Segnalazioni su concorso magistratura, pm Roma avvia indagine

(Adnkronos) - La procura di Roma ha avviato...

Vomito e diarrea per 120 passeggeri di una crociera: scoppia epidemia di norovirus

(Adnkronos) - Una violenta ondata di virus intestinale...

Furto di Fentanyl, ispettori all’Israelitico e più controlli sulle prescrizioni

(Adnkronos) - L'Italia e l'allerta fentanyl. Il furto...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOTrump e il video del Monte Rushmore dorato, c'è anche il suo...
trump-e-il-video-del-monte-rushmore-dorato,-c’e-anche-il-suo-volto-–-guarda
Trump e il video del Monte Rushmore dorato, c’è anche il suo volto – Guarda
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Trump e il video del Monte Rushmore dorato, c’è anche il suo volto – Guarda

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln… e Donald Trump. In occasione del discorso tenuto al Monte Rushmore per il 250° anniversario dell’indipendenza americana, il presidente ha pubblicato su Truth Social un video generato dall’intelligenza artificiale con una riproduzione in oro del celebre monumento del South Dakota a cui è stato aggiunto il suo volto, accompagnato da una voce narrante dello stesso Trump – anch’essa creata con Ia – che pronuncia la frase: “Sarò il più grande presidente per molti, molti anni a venire”. Davanti ai volti dei quattro storici leader scolpiti nella roccia, Trump ha definito nel suo discorso gli Stati Uniti “la nazione di maggior successo, più realizzata e più eccezionale mai esistita nella storia umana”, per poi lanciare un avvertimento contro quelle che ha descritto come “minacce crescenti da parte della sinistra politica”, definendo il comunismo “un pericolo mortale per la libertà americana”. 

Previous article
Putin e l’incontro in prima linea con i generali, uno show girato in studio?
Next article
Belluno, cerca pezzi dello specchietto retrovisore in galleria: investito e ucciso 79enne

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Rita Pavone: “Se Morrissey volesse un duetto mi inginocchierei. Ultimo? Il difficile è restare”

(Adnkronos) - Oltre sessant’anni di carriera, un repertorio infinito e una voglia di mettersi in gioco che non conosce età. Stasera Rita Pavone sarà...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Segnalazioni su concorso magistratura, pm Roma avvia indagine

(Adnkronos) - La procura di Roma ha avviato un’indagine, senza indagati né ipotesi di reato, in relazione a presunte irregolarità nello svolgimento delle prove...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Vomito e diarrea per 120 passeggeri di una crociera: scoppia epidemia di norovirus

(Adnkronos) - Una violenta ondata di virus intestinale ha colpito oltre 120 passeggeri e membri dell'equipaggio di una nave da crociera della Princess Cruises....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Furto di Fentanyl, ispettori all’Israelitico e più controlli sulle prescrizioni

(Adnkronos) - L'Italia e l'allerta fentanyl. Il furto di 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale Israelitico di Roma - sui cui sta indagando la Procura...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.