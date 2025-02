Trump e Ishiba annunceranno sviluppo congiunto IA Usa-Giappone

Nel summit che si terrà domani

Roma, 6 feb. (askanews) – Il presidente Usa Donald Trump e il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba annunceranno nel loro vertice di domani un accordo per lo sviluppo congiunto dell’intelligenza artificiale e dei semiconduttori. Lo afferma il Nikkei.

La cooperazione in questi settori mira a rafforzare le catene di approvvigionamento dei due paesi, anche alla luce delle crescenti capacità tecnologiche della Cina.

Il gruppo giapponese SoftBank di Masayoshi Son è uno dei protagonisti del progetto Stargate con OpenAI. Ishiba cercherà di valorizzare la posizione del Giappone come il maggior investitore diretto negli Stati uniti e come creatore di posti di lavoro americani.

I governi giapponese e statunitense avevano deciso lo scorso anno di avviare un nuovo programma di ricerca congiunta sull’intelligenza artificiale, finanziato da aziende tecnologiche come Amazon e Nvidia. Il produttore giapponese di chip Rapidus e IBM stanno fornendo supporto tecnico correlato ai chip.

Una dichiarazione congiunta rilasciata dopo il vertice inviterà alla creazione di un'”età dell’oro” delle relazioni nippo-americane e sottolineerà l’importanza di quadri multilaterali come il gruppo di sicurezza Quad — composto da Giappone, Stati Uniti, Australia e India — e le relazioni Giappone-Corea del Sud-Stati Uniti per realizzare un Indo-Pacifico libero e aperto.