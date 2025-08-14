giovedì, 14 Agosto , 25

Trump e la sicurezza a Washington: “È già iniziato il cambiamento”

Il presidente Usa: il disegno di legge poi per altre città

Washington, 14 ago. (askanews) – Donald Trump è tornato a parlare della sicurezza a Washington e delle misure che intende mette in atto nella capitale a suo avviso degradata e in preda al crimine, dove ha detto di voler dispiegare la Guardia Nazionale.Parlando alla cerimonia dei Premi del Kennedy Center, in cui sono stati incoronati Sylvester Stallone, il cantautore country George Strait, la regina della disco Gloria Gaynor e la rock band Kiss, il presidente degli Stati Uniti ha detto che presto si “vedranno delle nuove statistiche sulla criminalità” in città.”È iniziato il cambiamento – ha annunciato Trump – si nota un grande cambiamento e le persone si sentono già al sicuro. Ho ricevuto tantissime chiamate: ‘Grazie, signore. Grazie’. Le persone avevano paura di uscire. E ora non hanno più paura” ha detto.E parlando del disegno di legge sulla criminalità, ha spiegato: “Lo presenteremo, inizialmente riguarderà Washington e la useremo come un esempio molto positivo”.”Non voglio invocare l’emergenza nazionale ma se necessario, lo farò. Penso che i repubblicani al Congresso approveranno questa proposta praticamente all’unanimità” ha aggiunto.

