trump-e-l’ammiratrice-affascinante:-“sei-bellissima,-ora-sono-nei-guai”

(Adnkronos) –

“E’ bellissima, ma non posso dirlo”. Donald Trump alle prese con un’affascinante sostenitrice nel comizio in Iowa. Il presidente degli Stati Uniti tiene un discorso a Clive e tratta soprattutto temi legati all’economia in uno stato in cui agricoltori e allevatori rappresentano un importante bacino elettorale in vista delle elezioni di mid-term di novembre. Trump snocciola i risultati raggiunti nel primo anno di mandato, tra i provvedimenti spicca anche quello relativo alla cancellazione delle tasse sulle mance. La misura, dice, ha permesso ai proprietari di ristoranti e locali di far crescere il business e di creare posti di lavoro.

“Dov’è Erika? Oh, è bellissima. Non posso più dirlo, se lo dici oggi è la fine della tua carriera politica”, dice riferendosi ad una manager di un pub. “Ha assunto molti nuovi dipendenti, con migliaia di dollari extra grazie all’eliminazione delle tasse sulle mance. Vieni sul palco a dire qualcosa, Erika”, dice Trump che ‘raddoppia’ invitando una dipendente di un altro locale. “Mi rifiuto di dire che siano bellissime… Ma sono bellissime: le persone sono tutte così in Iowa? Non credo proprio… Non era previsto che salissero sul palco, ma le ho guardate e ho detto ‘venite qui’…”.