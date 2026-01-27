mercoledì, 28 Gennaio , 26
trump-e-l’ammiratrice-affascinante:-“sei-bellissima,-ora-sono-nei-guai”
Trump e l’ammiratrice affascinante: “Sei bellissima, ora sono nei guai”

Trump e l’ammiratrice affascinante: “Sei bellissima, ora sono nei guai”

DALL'ITALIA E DAL MONDOTrump e l'ammiratrice affascinante: "Sei bellissima, ora sono nei guai"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
“E’ bellissima, ma non posso dirlo”. Donald Trump alle prese con un’affascinante sostenitrice nel comizio in Iowa. Il presidente degli Stati Uniti tiene un discorso a Clive e tratta soprattutto temi legati all’economia in uno stato in cui agricoltori e allevatori rappresentano un importante bacino elettorale in vista delle elezioni di mid-term di novembre. Trump snocciola i risultati raggiunti nel primo anno di mandato, tra i provvedimenti spicca anche quello relativo alla cancellazione delle tasse sulle mance. La misura, dice, ha permesso ai proprietari di ristoranti e locali di far crescere il business e di creare posti di lavoro. 

 

“Dov’è Erika? Oh, è bellissima. Non posso più dirlo, se lo dici oggi è la fine della tua carriera politica”, dice riferendosi ad una manager di un pub. “Ha assunto molti nuovi dipendenti, con migliaia di dollari extra grazie all’eliminazione delle tasse sulle mance. Vieni sul palco a dire qualcosa, Erika”, dice Trump che ‘raddoppia’ invitando una dipendente di un altro locale. “Mi rifiuto di dire che siano bellissime… Ma sono bellissime: le persone sono tutte così in Iowa? Non credo proprio… Non era previsto che salissero sul palco, ma le ho guardate e ho detto ‘venite qui’…”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.