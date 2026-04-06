lunedì, 6 Aprile , 26

Cina pronta a crisi energetica da primo mandato Trump, come sta rispondendo

(Adnkronos) - Come per i dazi, anche per...

Iran, Trump: “Possiamo distruggerlo in una notte, ho il piano migliore di tutti”

(Adnkronos) - È un Donald Trump convinto dei...

Napoli secondo in classifica, Milan battuto 1-0: decide Politano

(Adnkronos) - Il Napoli batte il Milan per...

Sterminò la famiglia, Elia Del Grande è evaso di nuovo

(Adnkronos) - Elia Del Grande, l'autore della...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOTrump e le discussioni con i bambini: "Ho 51 anni, Melania è...
trump-e-le-discussioni-con-i-bambini:-“ho-51-anni,-melania-e-un’attrice”
Trump e le discussioni con i bambini: “Ho 51 anni, Melania è un’attrice”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Trump e le discussioni con i bambini: “Ho 51 anni, Melania è un’attrice”

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) –
“Ho 51 anni, mia moglie è una star di Hollywood”. Donald Trump senza freni tra battute e invenzioni nei dialoghi con i bambini alla Casa Bianca. Il presidente ospita il tradizionale evento dell’Egg Easter Roll e intrattiene i giovanissimi ospiti in una giornata che sarà poi caratterizzata dalla lunga conferenza stampa dedicata alla guerra contro l’Iran. Nel South Lawn, giornalisti e operatori osservano Trump alle prese con i bimbi. E i microfoni catturano porzioni delle conversazioni a tratti surreali. Tra i giovanissimi ospiti, c’è chi chiede l’autografo del presidente sul proprio disegno. 

“Potrei farvi gli autografi, ragazzi. E voi stasera potreste venderli per 25mila dollari su eBay”, dice Trump con un’improvvisata lezione di business. “Li firmerò… Biden userebbe l’autopen, lui avrebbe l’autopen”, dice facendo riferimento ad uno dei suoi argomenti preferiti. 

 

Trump sostiene che il suo predecessore, Joe Biden, di fatto non firmasse i provvedimenti: lo staff avrebbe provveduto a replicare la firma del presidente con un dispositivo. “Lui non firmava, non era in grado di farlo. Quindi lo inseguivano dappertutto con questa macchinja. Sapete come si chiamava? Autopen!”, racconta Trump ai ragazzini, che ascoltano il racconto con espressioni palesemente perplesse.  

Sulla scena compare la First Lady, Melania. “E lei chi è?”, chiede un bambino. “E’ una star del cinema, è arrivata da Hollywood per essere qui”, la risposta di Trump, che non perde occasione per celebrare il successo di ‘Melania’, il docufilm prodotto da Amazon MGM Studios. 

 

Tra un pennarello e l’altro si parla anche di dati sensibili. “Quanti anni hai?”, la domanda impertinente al 79enne presidente. Trump risponde, abbassandosi l’età di quasi 30 anni: “Ne ho 51”, dice. Potrebbe anche osare di più, a giudicare dalla reazione della bambina alla sua sinistra: “Pensavo ne avessi 46”. Anche tra i giovanissimi spunta almeno un sostenitore entusiasta: “Donald Trump, lei è il più grande presidente”, l’endorsement di un bambino. La risposta? “Grazie, tesoro. Sono d’accordo”. 

Previous article
Cina pronta a crisi energetica da primo mandato Trump, come sta rispondendo

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Cina pronta a crisi energetica da primo mandato Trump, come sta rispondendo

(Adnkronos) - Come per i dazi, anche per la crisi energetica. La Cina non si è fatta trovare impreparata al secondo mandato di Donald...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, Trump: “Possiamo distruggerlo in una notte, ho il piano migliore di tutti”

(Adnkronos) - È un Donald Trump convinto dei mezzi americani e della sua capacità di annichilire l’Iran quello che ha parlato per un’ora e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Napoli secondo in classifica, Milan battuto 1-0: decide Politano

(Adnkronos) - Il Napoli batte il Milan per 1-0, scavalca i rossoneri e vola al secondo posto in classifica dopo la 31esima giornata. A...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sterminò la famiglia, Elia Del Grande è evaso di nuovo

(Adnkronos) - Elia Del Grande, l'autore della 'strage dei fornai', è evaso di nuovo. Sarebbe dovuto rientrare ieri sera nella casa lavoro...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.