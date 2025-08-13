Trump è libero di “sequestrare” miliardi di dollari di aiuti all’estero, dicono i giudici

ROMA – Pian piano anche l’argine dei giudici, l’ultimo a cadere, sta cedendo sotto il peso di Trump. Una corte d’appello federale gli ha consegnato una importante vittoria politica e giuridica: il presidente degli Stati Uniti può continuare a trattenere miliardi di dollari in aiuti esteri già stanziati dal Congresso. Con una decisione a maggioranza (2-1), i giudici hanno stabilito che solo il Government Accountability Office – il Gao, l’organo di controllo del Parlamento – ha il potere di contestare un sequestro di fondi, escludendo le organizzazioni non profit che ne beneficiano.

La sentenza ribalta un precedente ordine di un tribunale di grado inferiore, che aveva imposto alla Casa Bianca di sbloccare quasi 10 miliardi di dollari destinati a programmi sanitari globali e alla lotta all’Hiv. Secondo il New York Times è una decisione che apre la porta a nuovi tagli e alla chiusura di interi programmi finanziati dal Congresso.Sin dal suo insediamento, Trump ha rivendicato un’ampia discrezionalità nel congelare fondi federali per progetti ritenuti non in linea con la sua agenda, mettendo nel mirino anche l’agenzia Usaid. La maggioranza della corte – la giudice Karen L. Henderson e Gregory G. Katsas, entrambi nominati da presidenti repubblicani – ha sostenuto che i beneficiari non possano trasformare una disputa legale in una questione costituzionale solo invocando la separazione dei poteri. In dissenso, la giudice Florence Y. Pan, nominata da Joe Biden, ha definito la decisione “sorprendente ed errata”, sostenendo che un presidente che si rifiuta di spendere fondi per ragioni politiche mina direttamente l’autorità del Congresso.Il Gao, pur avendo il potere di intentare causa per liberare i fondi, finora ha scelto di non farlo.

