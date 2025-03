Trump: “È più difficile trattare con l’Ucraina che con la Russia”, ma il presidente minaccia sanzioni a Mosca in caso di mancato accordo di pace

ROMA – Donald Trump freme per un accordo di pace tra Ucraina e Russia ed è tornato a parlarne nell’incontro avuto oggi con i giornalisti nello Studio Ovale. Il presidente Usa ha ricordato l’incontro che avverrà la prossima settimana in Arabia Saudita, appuntamento di cui già Zelensky aveva sottolineato l’importanza.

ZELENSKY: “STIAMO PREPARANDO UN INCONTRO PER ACCELERARE LA PACE”

“Continuiamo a lavorare con partner che cercano la pace proprio come noi, concentrandoci sui passi necessari. Stiamo preparando un incontro per accelerare la pace e rafforzare le fondamenta della sicurezza”, ha detto il presidente ucraino in un video pubblicato su X. “Oggi- ha continuato- è in corso un intenso lavoro con il team del Presidente Trump a vari livelli: numerose chiamate. L’argomento è chiaro: pace il prima possibile, sicurezza il più possibile affidabile. L’Ucraina è pienamente impegnata in un approccio costruttivo”.

We continue working with partners who seek peace just as we do, focusing on the necessary steps. Next week, there will be a lot of work here in Europe, with the U.S., and in Saudi Arabia – we are preparing a meeting to accelerate peace and strengthen the foundations of security.… pic.twitter.com/RDoGpHNwUl

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 7, 2025