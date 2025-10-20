Trump, è polemica sul video Maga su Meloni e trattativa con gli Usa

“La premier bypasserebbe l’Ue”. L’opposizione: ‘Ora smentisca’

Roma, 20 ott. (askanews) – “Una mossa brillante” si legge nel post che introduce un video diffuso via social da LynneP, Lynne Patton, che si definisce conservatrice e attivista del movimento Maga, in cui si elogia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per presunte trattative commerciali dirette con Donald Trump e gli Stati Uniti, saltanto l’Unione europea. Nel video si cita anche la volontà della premier di ridimensionare l’appoggio a Kiev.Un post che ha fatto il giro del mondo perché ricondiviso dal presidente Trump su Truth Social. In Italia la vicenda sta facendo discutere, l’opposizione, con il Pd in prima linea, chiede una smentita immediata. Al momento non sono arrivate risposte da Palazzo Chigi.Meloni poco prima aveva inviato un video-messaggio in occasione del gala per i 50 anni della Niaf, la National Italian American Foundation, in cui ringraziava Trump per aver ripristinato la festività del Columbus Day..”Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano cultura woke. Queste forze cercano di cancellare la nostra cultura” aveva sottolineato.Per Meloni, il tentativo di cancellare negli Stati Uniti le celebrazioni di Cristoforo Colombo, il Columbus Day, “è un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto speciale nell’arazzo di questa nazione. Non glielo permetteremo”, aveva detto.