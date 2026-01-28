trump-e-putin,-alla-casa-bianca-spunta-la-foto-del-vertice-in-alaska

(Adnkronos) – Una foto di Donald Trump con Vladimir Putin, scattata durante il loro vertice ad Anchorage, in Alaska, è stata esposta alla Casa Bianca, in un punto di passaggio tra l’Ala Ovest e la residenza presidenziale. A rivelarlo è la corrispondente PBS Elizabeth Landers, che segnala come l’immagine sia stata collocata sopra una fotografia di Trump insieme a una delle sue nipoti.

“Ho notato nell’atrio che collega l’Ala Ovest alla residenza qualcosa che non avevo mai visto prima: una foto incorniciata dei presidenti Trump e Putin al loro vertice estivo in Alaska”, ha scritto Landers, postando lo scatto della parete e precisando: “La foto in basso ritrae il presidente Trump con uno dei suoi nipoti”.

Lo scatto è lo stesso che Trump aveva mostrato pubblicamente durante una conferenza stampa il 22 agosto 2025, spiegando in quell’occasione che la fotografia gli era stata inviata direttamente da Putin. Un dettaglio che oggi assume un nuovo significato simbolico, alla luce della sua esposizione in uno degli spazi più visibili della Casa Bianca.

Il vertice tra i due leader si era svolto il 15 agosto 2025 in una base militare in Alaska e si era protratto per oltre tre ore. I colloqui avevano incluso sia un confronto informale a bordo dell’auto del presidente statunitense, sia una riunione ristretta in formato “tre contro tre”. Per Mosca erano presenti l’assistente del Cremlino Yury Ushakov e il ministro degli Esteri Sergey Lavrov; per Washington il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff.

Al termine dell’incontro, Putin aveva indicato la guerra in Ucraina come tema centrale del summit, parlando della possibilità di aprire una nuova fase nei rapporti bilaterali e invitando Trump a Mosca. Il presidente statunitense aveva invece sottolineato i progressi compiuti, pur ammettendo che non era stato raggiunto un accordo su tutti i punti del dossier.