Trump è stato assolto da tutte le accuse di impeachment 

Si chiude il sipario sull’impeachment con l’assoluzione del presidente Donald Trump da parte del Senato. Le accuse erano “abuso di potere” e “ostruzione del Congresso”.

Contro la condanna di Trump per “abuso di potere” hanno votato 52 senatori su 100 e contro la condanna per “ostruzione del Congresso” 53 su 100. Per approvare l’impeachment con la conseguente rimozione del tycoon dallo Studio Ovale sarebbe stato necessario il “si’” di 67 senatori.

L’inquilino della Casa Bianca ha commentato l’assoluzione postando un ironico video su Twitter: presidente “per sempre”. Poi in un secondo tweet annuncia una conferenza stampa per giovedì alle 12.00.

