Trump è un feticista della toponomastica: “Il Golfo Persico si chiamerà Golfo Arabico”

ROMA – Non abbiamo fatto in tempo ad aggiornare i mappamondi (esistono ancora, i mappamondi?) con il Golfo d’America al posto del Golfo del Messico (con tanto di Associated Press bannata dalla Casa Bianca per il suo rifiuto) che Trump rilancia con un altro sbuffo toponomastico: addio Golfo Persico. Gli Stati Uniti lo chiameranno “Golfo Arabico”. L’annuncio è stato anticipato proprio all’AP da due funzionari statunitensi.

Nemmeno a dirlo, la mossa ha già provocato la preventiva reazione stizzita dell’Iran, il cui ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, è stato chiaro: i nomi delle vie d’acqua del Medio Oriente “non implicano la proprietà di una nazione in particolare, ma riflettono piuttosto un rispetto condiviso per il patrimonio collettivo dell’umanità. I tentativi motivati politicamente di alterare il nome storicamente stabilito del Golfo Persico sono indicativi di intenti ostili nei confronti dell’Iran e del suo popolo e vengono fermamente condannati”.”Qualsiasi passo miope in questo contesto non avrà alcuna validità né effetto legale o geografico, susciterà solo l’ira di tutti gli iraniani di ogni estrazione sociale e convinzione politica in Iran, negli Stati Uniti e in tutto il mondo”. Insomma, l’hanno presa bene.

Il Golfo Persico è ampiamente conosciuto con questo nome fin dal XVI secolo, sebbene l’uso di “Golfo d’Arabia” e “Golfo Arabico” sia dominante in molti paesi del Medio Oriente. Il governo dell’Iran – ex Persia – ha minacciato di fare causa a Google nel 2012 per la decisione dell’azienda di non etichettare affatto il bacino idrico sulle sue mappe. Su Google Maps negli Stati Uniti, lo specchio d’acqua appare come Golfo Persico (Golfo Arabico). Apple Maps lo indica solo con Golfo Persico. Per anni, nelle dichiarazioni e nelle immagini ufficiali, l’esercito statunitense ha definito unilateralmente il Golfo Persico come Golfo Arabico.Il caso rischiò di scoppiare già nel 2017 quando Trump parlò di “Golfo Arabico” e l’allora presidente iraniano, Hassan Rohani, suggerì a Trump di “studiare la geografia” .

