trump-e-xi-jinping,-tra-i-due-leader-una-telefonata-“molto-produttiva”-e-“pragmatica”-con-presidente-xi

Roma, 19 set. (askanews) – “Ho appena concluso una chiamata molto produttiva con il Presidente cinese Xi. Abbiamo fatto progressi su molte questioni molto importanti, tra cui il commercio, il Fentanyl, la necessità di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, e l’approvazione dell’accordo su TikTok”. Così ha scritto il presidente americano Donald Trump sulla piattaforma Truth Social commentando l’incontro telefonico del mattino. “Ho anche concordato con il Presidente Xi che ci saremmo incontrati al vertice APEC in Corea del Sud, che io sarei andato in Cina all’inizio del prossimo anno e che il Presidente Xi, allo stesso modo, sarebbe venuto negli Stati Uniti al momento opportuno”, ha aggiunto Trump. Il presidente ha poi concluso il post scrivendo che “la chiamata è stata molto positiva, ci sentiremo di nuovo al telefono, apprezzo l’approvazione di TikTok e non vediamo l’ora di incontrarci all’APEC!”.

Stessi aggettivi positivi arrivano dalla Cina. La telefonata tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping è stata “pragmatica, positiva e costruttiva”, secondo quanto riportato dall’agenzia cinese Xinhua.

Secondo quanto riferisce la Xinhua, Xi ha affermato che Cina e Stati Uniti possono raggiungere un reciproco successo e una prosperità condivisa, a vantaggio di entrambi i paesi e del mondo. Inoltre, ha sottolineato che il popolo cinese non dimenticherà mai il prezioso sostegno degli Stati Uniti e di altri alleati antifascisti alla guerra di resistenza della Cina contro l’aggressione giapponese.

Un clima positivo tra i due leader, di cui il Washington Post oggi ha rivelato un possibile retroscena. Il Washington Post, citando cinque fonti a conoscenza del dossier, secondo cui però la decisione potrebbe ancora essere revocata, ha spiegato che il presidente americano Donald Trump ha bocciato questa estate un pacchetto di aiuti militari a Taiwan da oltre 400 milioni di dollari.

Due fonti hanno rimarcato che il pacchetto sarebbe stato “più letale” rispetto ai precedenti aiuti forniti a Taiwan, con munizioni e droni autonomi. Contattato dal Wp, un funzionario della Casa Bianca ha affermato che la decisione sul pacchetto di aiuti non è stata ancora definita.

Il Wp ha rimarcato che Trump ha bloccato gli aiuti nel pieno dei negoziati tra Stati Uniti e Cina su un accordo commerciale e delle trattative per organizzare un incontro tra i leader dei due paesi.