Trump e Zelensky si incontrano alle 19, con i leader Ue alle 21

Roma, 18 ago. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alle 13:00 di Washngton (le 19:00 in Italia) accoglierà il presidente Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, prima di dare avvio a un bilaterale nello Studio Ovale previsto alle 19:15 italiane.

Alle 20:15 italiane, il presidente statunitense accoglierà i leader europei e seguirà alle 20:30 italiane la tradizionale foto di famiglia e alle 21:00 italiane l’incontro multilaterale con i leader europei nella East Room. Gli orari sono stati forniti dalla Casa Bianca nell’agenda presidenziale.

