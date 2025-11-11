martedì, 11 Novembre , 25

Trump elogia al-Sharaa: con lui la Siria potrebbe farcela

Trump elogia al-Sharaa: con lui la Siria potrebbe farcela

Redazione-web
Di Redazione-web

L’incontro storico fra il presidente Usa e il nuovo leader siriano

Milano, 11 nov. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha elogiato il suo omologo siriano Ahmed al-Sharaa dopo colloqui senza precedenti alla Casa Bianca, affermando che il passato “difficile” di Sharaa come jihadista lo aiuterà a ricostruire il paese dilaniato dalla guerra. ” “Potete aspettarvi alcuni annunci sulla Siria. Vogliamo che la Siria diventi un paese di grande successo, e credo che questo leader possa farcela”, ha dichiarato Trump dalla Casa Bianca.

