Trump espone la foto segnaletica all’ingresso dello Studio Ovale

ROMA – Da qualche ora, un dettaglio insolito ha attirato l’attenzione nella Casa Bianca: all’ingresso dello Studio Ovale, in una cornice dorata, è esposta la prima pagina del New York Post con la foto segnaletica di Donald Trump, scattata nell’agosto 2023 dopo il suo arresto nella contea di Fulton, in Georgia. L’immagine, diventata un’icona della sua campagna politica, è ora parte dell’arredamento presidenziale, suscitando dibattiti e interpretazioni sul significato di questa scelta.

UNA FOTO CHE HA SEGNATO UN’EPOCA

La foto segnaletica di Trump è stata scattata il 24 agosto 2023, quando l’ex presidente si consegnò alle autorità della contea di Fulton a seguito dell’incriminazione per tentata manipolazione del voto nelle elezioni del 2020.

Fu il primo ex presidente statunitense a essere sottoposto a una schedatura di questo tipo, un evento senza precedenti nella storia politica americana. Poche ore dopo, la sua campagna pubblicò l’immagine sulle piattaforme social e persino su gadget ufficiali, trasformandola in un simbolo di resistenza contro quella che Trump ha definito una “persecuzione politica”.

UN MESSAGGIO FORTE PER L’AMERICA

La decisione di appendere questa immagine all’ingresso dello Studio Ovale è stata resa pubblica attraverso un video diffuso da Dan Scavino, storico collaboratore di Trump e responsabile della sua comunicazione digitale. Nel video, pubblicato il 14 febbraio, si intravede la cornice con la foto segnaletica, posizionata lungo il corridoio che conduce alla stanza presidenziale più importante degli Stati Uniti.

Secondo fonti vicine alla Casa Bianca, la scelta di esporre questa immagine sarebbe un messaggio chiaro alla sua base elettorale: trasformare quello che i suoi oppositori considerano un punto debole in un segno di sfida e di forza. Trump stesso, in diverse occasioni, ha sottolineato come quell’arresto abbia rafforzato la sua posizione tra i sostenitori, che vedono in lui un leader in lotta contro il sistema.

REAZIONI E POLEMICHE

L’immagine nella Casa Bianca ha scatenato reazioni contrastanti. I sostenitori di Trump vedono questa mossa come una celebrazione della sua resilienza e della sua capacità di resistere agli attacchi politici. I critici, invece, la considerano un ulteriore segnale di come Trump stia riscrivendo le tradizioni della presidenza americana, introducendo elementi fortemente divisivi nella simbologia della Casa Bianca.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it