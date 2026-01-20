mercoledì, 21 Gennaio , 26

Lo sport che allunga la vita? Il mix è la scelta migliore

(Adnkronos) - Lo sport allunga la vita. Ma...

Groenlandia, Trump arriva a Davos: “Scoprirete cosa farò”

(Adnkronos) - "You'll find out". "Lo scoprirete". Donald...

Rottamazione quinquies al via, debiti e domanda adesione: cosa c’è da sapere

(Adnkronos) - Al via la rottamazione quinquies. L'Agenzia...

Meteo, allerta rossa oggi in Sardegna, Sicilia e Calabria

(Adnkronos) - Allerta rossa anche oggi, mercoledì 21...
trump:-“fin-dove-voglio-arrivare-sulla-groenlandia?-lo-scoprirete-presto”
Trump: “Fin dove voglio arrivare sulla Groenlandia? Lo scoprirete presto”

Trump: “Fin dove voglio arrivare sulla Groenlandia? Lo scoprirete presto”

AttualitàTrump: "Fin dove voglio arrivare sulla Groenlandia? Lo scoprirete presto"
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 21 gen. (askanews) – Fino a che punto è disposta ad arrivare l’Amministrazione statunitense sulla questione della Groenlandia? “Lo scoprirete presto”, ha detto Donald Trump rispondendo a una domanda dei giornalisti durante una lunga conferenza stampa alla Casa Bianca.

Trump ha sottolineato come al World Economic Forum di Davos “vi siano un gran numero di incontri in programma” per discutere la questione.

“Penso che succederà qualcosa che sarà molto positivo per tutti – ha aggiunto il presidente Usa -. Troveremo una soluzione che renderà la NATO molto felice e noi molto felici. Ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale e globale”.

Quanto alla contrarietà manifestata dai groenlandesi a un’eventuale annessione, Trump ha glissato: “Non ho ancora parlato con loro, quando lo farò sono sicuro che rimarranno entusiasti”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.