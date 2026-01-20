trump:-“fin-dove-voglio-arrivare-sulla-groenlandia?-lo-scoprirete-presto”

Roma, 21 gen. (askanews) – Fino a che punto è disposta ad arrivare l’Amministrazione statunitense sulla questione della Groenlandia? “Lo scoprirete presto”, ha detto Donald Trump rispondendo a una domanda dei giornalisti durante una lunga conferenza stampa alla Casa Bianca.

Trump ha sottolineato come al World Economic Forum di Davos “vi siano un gran numero di incontri in programma” per discutere la questione.

“Penso che succederà qualcosa che sarà molto positivo per tutti – ha aggiunto il presidente Usa -. Troveremo una soluzione che renderà la NATO molto felice e noi molto felici. Ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale e globale”.

Quanto alla contrarietà manifestata dai groenlandesi a un’eventuale annessione, Trump ha glissato: “Non ho ancora parlato con loro, quando lo farò sono sicuro che rimarranno entusiasti”.