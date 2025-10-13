trump-firma-con-altri-mediatori-accordo-cessate-il-fuoco-a-gaza

lunedì, 13 Ottobre , 25

La firma a Sharm el-Sheikh per porre termine al conflitto

Sharm el-Sheikh, 13 ott. (askanews) – Il presidente Usa Donald Trump e gli altri mediatori hanno ufficialmente firmato il documento sull’accordo di cessate il fuoco a Gaza. Oltre a Trump, hanno sottoscritto il documento il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani insieme agli oltre 20 leader che hanno partecipato alla trattativa tra cui la premier italiana Giorgia Meloni.La firma è avvenuta a Sharm el-Sheikh, al termine del vertice per la pace co-presieduto da Egitto e Stati Uniti, che riunisce oltre venti Paesi e organizzazioni internazionali.

