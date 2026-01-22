giovedì, 22 Gennaio , 26
trump-firma-lo-statuto-del-board-of-peace:-collaborera-con-onu
Trump firma lo statuto del Board of peace: collaborerà con Onu

Trump firma lo statuto del Board of peace: collaborerà con Onu

Video NewsTrump firma lo statuto del Board of peace: collaborerà con Onu
Redazione-web
Di Redazione-web

A Davos prende vita il “Consiglio per la Pace”: piano per Gaza

Davos, 22 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato lo statuto del suo cosiddetto “Board of Peace”, che ha definito un organismo per la risoluzione dei conflitti internazionali, insieme ad altri membri fondatori durante una cerimonia a Davos per l’insediamento del “Consiglio per la Pace” previsto dal piano per la Striscia di Gaza.Tump ha affermato che il Board of peace “ha la possibilità di essere uno degli organismi più importanti mai creati”. Quindi, ribadendo che le Nazioni Unite hanno un “enorme potenziale”, ha sostenuto che il Board of peace “insieme all’Onu, può essere qualcosa di davvero unico per il mondo”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.