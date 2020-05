Il presidente Donald Trump firmerà questa sera un ordine esecutivo sui social media. Lo ha anticipato la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, parlando con i cronisti a bordo dell’Air Force One, di ritorno da Cape Canaveral, in Florida. Trump ha minacciato di chiudere Twitter dopo lo scontro sull’allerta disinformazione attivata dalla società che cinguetta. La Casa Bianca ha successivamente precisato che l’ordine esecutivo di Trump sarà firmato giovedì. Dura la reazione di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook: “Bisogna prima capire che cosa intenda fare, tuttavia, in linea generale, non mi sembra una giusta reazione da parte del governo censurare una piattaforma perché si è preoccupati della censura”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Trump firmerà oggi un ordine esecutivo contro i social media proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento