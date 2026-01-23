trump:-flotta-nel-golfo-persico,-dossier-aperti-su-groenlandia-ucraina

Pressione su Teheran mentre si allontana ipotesi di attacco imminente

Milano, 23 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che una vasta flotta navale americana è in navigazione verso il Golfo Persico, mantenendo alta la pressione sull’Iran. Le dichiarazioni arrivano dopo giorni di toni più cauti sull’ipotesi di un intervento militare diretto, mentre Washington continua a monitorare da vicino la situazione regionale.”Abbiamo un’armada, una flotta enorme che si sta dirigendo in quella direzione. E forse non dovremo usarla. Vedremo.”Parlando con i giornalisti a bordo di Air Force One, Trump affronta anche altri dossier internazionali, tra cui la Groenlandia.”È una negoziazione vera e propria, ma senza limiti di tempo. Il limite è l’infinito. Può durare per sempre. Tutto è sul tavolo: possiamo fare qualsiasi cosa, anche operazioni militari. È oggetto di negoziato, vedremo come andrà. Penso che finirà bene”.Il presidente Usa ha risposto anche alle domande sui colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina in programma ad Abu Dhabi.”Ogni volta che ci incontriamo è positivo. Se non ci si incontra, non succede nulla. Per anni nessuno si è incontrato. Ora ci incontriamo e vedremo cosa succederà. Spero che si possano salvare molte vite”.Trump è anche tornato sui rapporti con il Venezuela e le forniture di petrolio verso gli Stati Uniti.”In questo momento mostrano una leadership molto forte. Ho parlato oggi con Maria (Machado ndr), che apprezzo molto, ma anche Delcy ha dimostrato una leadership solida. Stiamo trasferendo verso gli Stati Uniti milioni di barili di petrolio. Oltre 50 milioni di barili sono già arrivati o stanno arrivando, e ne arriveranno altri. Lavoriamo insieme: una parte andrà a loro, una parte a noi”.