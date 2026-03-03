martedì, 3 Marzo , 26
HomeVideo NewsTrump: "Forse ho forzato io la mano di Israele"
trump:-“forse-ho-forzato-io-la-mano-di-israele”
Trump: “Forse ho forzato io la mano di Israele”
Video News

Trump: “Forse ho forzato io la mano di Israele”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

“L’Iran avrebbe attaccato per primo”

Washington DC, 3 mar. (askanews) – “Forse ho forzato io la mano di Israele”. Donald Trump ha dichiarato di credere che l’Iran avrebbe “attaccato per primo” e che “potrebbe aver forzato la mano di Israele” a lanciare attacchi contro Teheran, parlando dalla Casa Bianca, dove stava incontrando il cancelliere tedesco Friedrich Merz. “Dato l’andamento dei negoziati, penso che l’Iran avrebbe attaccato per primo. E non volevo che ciò accadesse. Quindi potrei aver forzato la mano di Israele”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti.

Previous article
Trump: andiamo bene in Iran, distrutte infrastrutture militari
Next article
VIDEO| L’Iran piange le 165 vittime della scuola di Minab: le immagini della cerimonia funebre di massa. L’Onu: “È un crimine di guerra”

POST RECENTI

Video News

Trump: andiamo bene in Iran, distrutte infrastrutture militari

"Non hanno più una marina, un'aeronautica, un radar"Washington DC, 3 mar. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ha parlato di notevoli...
Video News

Mattarella: non rassegnarsi a un mondo di chi si impone sugli altri

"La guerra è tornata a spargere sangue non lontano dall'Italia"Roma, 3 mar. (askanews) - "La guerra è tornata a spargere sangue non lontano dall'Italia: si...
Video News

Mattarella: necessario abbattere muri indifferenza e rassegnazione

"No a isolamento. Servono persone che si assumano responsbailità"Roma, 3 mar. (askanews) - "È necessario rifuggire e abbattere i muri di indifferenza e rassegnazione, è...
Video News

Flash mob “Stand for life”, rischiano morte anche minori detenuti Iran

Iniziativa "Martedì del no a esecuzioni", con patrocinio parlamentariRoma, 3 mar. (askanews) - Al flash mob "Stand for Life", che si è tenuto davanti a...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.