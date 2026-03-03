trump:-“forse-ho-forzato-io-la-mano-di-israele”

“L’Iran avrebbe attaccato per primo”

Washington DC, 3 mar. (askanews) – “Forse ho forzato io la mano di Israele”. Donald Trump ha dichiarato di credere che l’Iran avrebbe “attaccato per primo” e che “potrebbe aver forzato la mano di Israele” a lanciare attacchi contro Teheran, parlando dalla Casa Bianca, dove stava incontrando il cancelliere tedesco Friedrich Merz. “Dato l’andamento dei negoziati, penso che l’Iran avrebbe attaccato per primo. E non volevo che ciò accadesse. Quindi potrei aver forzato la mano di Israele”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti.