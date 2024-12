Trump: “Giorgia Meloni? Una leader e una persona fantastica”. La replica della premier

ROMA – Donald Trump, ancora una volta, ha elogiato Giorgia Meloni. Interpellato da Simona Spatti di Class Cnbc, il presidente degli Stati Uniti D’America ha rilasciato parole di stima per la premier: “È una leader e una persona fantastica”.

“ @GiorgiaMeloni é un leader e una persona fantastica”: nuove parole di apprezzamento da parte di Donald #Trump verso la premier italiana, in occasione del suono della campanella sul Floor del New York Stock Exchange. Il video della corrispondete da New York di Class CNBC,… pic.twitter.com/JPJLhZN9Bt — Class CNBC (@classcnbc) December 12, 2024

Lo scambio di battute con la gornalista è avvenuto sul Floor del New York Stock Exchange. Il presidente aveva suonato la campanella di apertura della Borsa. “Amo l’Italia”, ha anche detto prima di andare via in compagnia della first lady Melania. E alla domanda sulla possibilità di lavorare e parlare con Meloni di Europa ha risposto: “Si”. Qualche giorno fa, tornando dalla riapertura di Notre Dame a Parigi, al New York Post, Trump aveva ripetuto quasi la stessa frase: “È una vera e propria fonte di energia, è fantastica”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

La risposta della premier non si è fatta attendere: “Grazie per le belle parole”, ha scritto sui social.

