Trump, giudice sospende ordine contro ius soli. Presidente: “Faccio ricorso”

(Adnkronos) –

Stop a Donald Trump. Un giudice federale ha deciso di bloccare temporaneamente l’entrata in vigore dell’ordine esecutivo con cui il presidente degli Stati Uniti Trump intende negare ai figli di immigrati senza documenti la ‘birthrigth citizenship’, la cittadinanza per diritto di nascita, la versione americana dello ius soli da oltre 150 anni inserita nella Costituzione americana. “Ovviamente faremo ricorso”, ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale quando gli è stato chiesto della sentenza.

“Hanno portato la questione davanti ad un certo giudice di Seattle, credo, giusto? Non ci sono sorprese con quel giudice”, ha detto Trump, mentre il Dipartimento della Giustizia annunciava che avrebbe “difeso vigorosamente” l’ordine firmato dal presidente. “Puntiamo a presentare argomentazioni approfondite nel merito, alla Corte e al popolo americano che vuole disperatamente vedere attuale le leggi della nostra nazione”, ha detto un portavoce del dipartimento.

In un’udienza tenutasi tre giorni dopo l’emanazione dell’ordine esecutivo da parte di Trump, un giudice della Corte distrettuale federale, John C. Coughenour, si è schierato, almeno per il momento, dalla parte dei quattro Stati democratici che avevano fatto ricorso. “Si tratta di un ordine palesemente incostituzionale”, ha dichiarato il giudice di Seattle. “Occupo lo scranno da oltre 40 anni, non ricordo un altro caso in cui la questione sia stata esposta in modo così chiaro”.

L’ordine di Trump stabiliva che i bambini nati negli Stati Uniti da immigrati irregolari non potessero essere ritenuti cittadini americani, ed era esteso anche ai bambini nati da madri che si trovavano nel Paese solo temporaneamente, come turiste, studentesse universitarie o lavoratrice temporanee.

Coughenour, nominato nel 1981 da Ronald Reagan, ha ascoltato in udienza gli argomenti dei procuratori generali di Arizona, Oregon, Washington e Illinois, che nella loro mozione avevano affermato che l’ordine di Trump negherebbe in modo illegale a circa 150mila bambini nati negli Stati Uniti ogni anno la cittadinanza garantita loro dal 14esimo emendamento e dalla legge federale. Una causa federale separata, presentata da altri 18 Stati e due città, è ora sotto processo in Massachusetts.

Trump, dall’inizio del suo mandato, ha firmato un centinaio di ordini esecutivi. Secondo i democratici, diversi provvedimenti varati dal presidente saranno contrastati da cause legali. “In risposta a tutte le attività che abbiamo visto questa settimana, si scatenerà una valanga di contenziosi legali per conto del popolo americano”, ha detto il leader della minoranza alla Camera dei Rappresentanti Hakeem Jeffries.

Il dem si è scagliato contro i suoi colleghi repubblicani, ‘rei’ di aver appoggiato la grazia concessa da Trump ai detenuti del 6 gennaio, alcuni dei quali hanno commesso reati violenti contro gli agenti della polizia capitolina: “Vergogna ai miei colleghi repubblicani della Camera. Che fine ha fatto il sostegno alla polizia?, ha dichiarato Jeffries, citato dalla Cnn.