Trump: “Gli ostaggi potrebbero essere rilasciati lunedì”. Rientreranno anche i cadaveri

ROMA – Tutte le persone israeliane in ostaggio nella Striscia di Gaza potrebbero essere rilasciate lunedì: lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista all’emittente Fox News.Le dichiarazioni sono state rese dopo l’annuncio di una prima intesa tra Tel Aviv e l’organizzazione palestinese Hamas, raggiunta a Sharm El-Sheik, in Egitto.”Loro si trovano in una situazione terribile lì” ha detto Trump riferendosi agli ostaggi. E poi: “Pensiamo che torneranno tutti lunedì… e questo includerà anche i corpi dei morti”.

