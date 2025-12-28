domenica, 28 Dicembre , 25

Trump: gli Usa sono diventati le vere Nazioni Unite

Roma, 28 dic. (askanews) – Gli Stati Uniti stanno sostituendo le Nazioni Unite nelle iniziative di mediazione, visto che questa organizzazione non offre alcun aiuto nel mantenimento della pace. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

“Sono lieto di annunciare che i combattimenti scoppiati tra Thailandia e Cambogia cesseranno momentaneamente e torneranno a vivere in PACE, come previsto dal trattato originale recentemente concordato…forse gli Stati Uniti sono diventati le VERE Nazioni Unite, che hanno fornito ben poca assistenza”, ha scritto Trump sul social Truth. Secondo Trump, l’Onu non ha aiutato a risolvere alcun conflitto, incluso quello tra Russia e Ucraina.

“Le Nazioni Unite devono iniziare a diventare attive e coinvolte nella PACE MONDIALE!”, ha concluso Trump.

