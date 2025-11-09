domenica, 9 Novembre , 25

Trump: "Grazie ai dazi ogni americano riceverà bonus di 2mila dollari"
Redazione-web

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha assicurato che ogni cittadino americano, ad eccezione di chi percepisce redditi elevati, riceverà un bonus di “almeno 2mila dollari” grazie ai dazi imposti sui commerci internazionali. 

“Ora siamo il Paese più ricco e rispettato del mondo, quasi senza inflazione”, ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social. “Si pagherà un dividendo di almeno 2mila dollari a persona (senza includere chi ha redditi alti) a tutti”, ha aggiunto il presidente, difendendo la sua politica commerciale pochi giorni dopo che una maggioranza dei giudici della Corte Suprema ha manifestato scetticismo riguardo alla decisione da parte di Trump di ricorrere ai poteri economici di emergenza per imporre i dazi globali. 

Intanto si registra un nuovo segnale distensivo nei rapporti tra Stati Uniti e Cina dopo l’incontro Trump-Xi il 30 ottobre scorso in Corea del Sud: Pechino ha confermato oggi la sospensione del divieto di esportazione verso gli Stati Uniti di gallio, germanio e antimonio, metalli rari essenziali per l’industria moderna. 

Pechino aveva annunciato restrizioni su questi metalli nel dicembre 2024, nell’ambito delle normative che riguardano i beni “ad uso duale”, ovvero quelli che possono essere utilizzati sia in ambito civile che militare, ad esempio per la fabbricazione di armi. 

I divieti sono sospesi a partire da oggi e “fino al 27 novembre 2026”, ha dichiarato il ministero del Commercio cinese in un comunicato stampa, confermando quanto preannunciato dalla Casa Bianca.  

