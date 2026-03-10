martedì, 10 Marzo , 26

Trump: “Guerra con Iran finirà presto, Putin vuole essere d’aiuto”
Trump: “Guerra con Iran finirà presto, Putin vuole essere d’aiuto”

Con il leader del Cremlino ha parlato anche della guerra in Ucraina

Roma, 10 mar. (askanews) – La guerra contro l’Iran finirà “presto” ma non questa settimana. Così il presidente americano Donald Trump in conferenza stampa a Doral, in Florida:Pensa che finirà questa settimana? “No, ma presto, molto presto”.Sull'”ottima” telefonata avuta con il leader russo Vladimir Putin sulle guerre in Ucraina e Iran, Trump ha affermato:”Ho avuto una telefonata molto buona con il presidente Putin. Abbiamo avuto molte persone in linea, sia dalla nostra parte che dalla sua. Stavamo parlando dell’Ucraina, che è una battaglia senza fine. C’è un odio tremendo tra il presidente Putin e il presidente Zelensky. Sembra che non riescano a mettersi d’accordo. Ma penso che sia stata una telefonata positiva su questo argomento. E ovviamente abbiamo parlato del Medio Oriente. E lui vuole essere d’aiuto”.Trump ha dichiarato inoltre che la sua amministrazione sta cercando di mantenere bassi i prezzi del petrolio, dopo che sono aumentati a causa di questa “escursione”, come definisce l’intervento israelo-americano in Iran. Infine sulla scelta della nuova guida suprema in Iran, Mojtaba Khamenei, ha commentato:”Non voglio dirlo. Ma, sapete, sono rimasto deluso perché pensiamo che porterà solo a un ulteriore problema per il Paese. Quindi sono rimasto deluso nel vedere la loro scelta”, ha concluso.

