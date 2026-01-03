sabato, 3 Gennaio , 26
trump:-guideremo-il-venezuela-fino-a-una-transizione-sicura
Trump: guideremo il Venezuela fino a una transizione sicura

Trump: guideremo il Venezuela fino a una transizione sicura

Video NewsTrump: guideremo il Venezuela fino a una transizione sicura
Redazione-web
Di Redazione-web

“Non vogliamo che qualche altro sia coinvolto”

Palm Beach, 3 gen. (askanews) – “Continueremo a guidare il Paese fino a quando non saremo in grado di effettuare una transizione sicura, adeguata e saggia. Quindi, non vogliamo che qualcun altro sia coinvolto e ritrovarci nella stessa situazione che abbiamo vissuto negli ultimi lunghi anni”. Così Donald Trump nella conferenza stampa dalla Florida sull’attacco Usa in Venezuela, che ha spodestato Nicolas Maduro, catturato con la moglie e portato in Usa.”Continueremo a governare il Paese fino a quando non saremo in grado di effettuare una transizione sicura, adeguata e saggia, e dovrà essere saggia. Perché questo è ciò che ci contraddistingue”, ha aggiunto.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.