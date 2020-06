Trump ha chiesto aiuto a Xi per essere rieletto. Lo sostiene Bolton nel suo nuovo libro 

AGI – Donald Trump avrebbe chiesto al presidente cinese Xi Jinping di aiutarlo a vincere la rielezione e lo avrebbe incoraggiato sulla costruzione di campi di concentramento per gli uiguri, la minoranza musulmana in Cina. Sono alcune delle rivelazioni esplosive dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, nel libro “The Room Where it Happened: A White House Memoir”, in libreria dal 23 giugno ma di cui sono state diffuse alcune anticipazioni.

Il volume, uscito appena 9 mesi dopo l’addio di Bolton alla Casa Bianca, è già in vetta alla classifica dei best seller di Amazon. L’amministrazione Trump,

