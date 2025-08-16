trump-ha-dato-a-putin-una-lettera-di-melania-sui-bimbi-ucraini-rapiti

Roma, 16 ago. (askanews) – Durante l’incontro bilaterale ad Anchorage, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha consegnato al presidente russo Vladimir Putin una lettera scritta da sua moglie, Melania, riferisce l’agenzia Reuters, citando due funzionari della Casa Bianca. Nella lettera, secondo queste fonti, la first lady fa riferimento “ai rapimenti di bambini” durante la guerra in Ucraina. L’argomento è delicato per Mosca, date le accuse da parte ucraina di avere trasferito in Russia decine di migliaia di bambini ucraini.
Nel marzo 2023, la Corte penale internazionale (Cpi) dell’Aia ha emesso un mandato per il commissario russo per l’infanzia Maria Lvova-Belova, per la deportazione illegale di bambini e il trasferimento illegale di bambini dalle aree occupate dell’Ucraina. Anche su Putin pende un mandato d’arresto della Cpi.