sabato, 16 Agosto , 25

Trump: “Incontro con Putin merita voto 10. Ora Zelensky deve fare accordo”

(Adnkronos) - "In una scala da uno a...

Trump e Putin, il vero vertice in auto? La scelta a sorpresa

(Adnkronos) - Donald Trump e Vladimir Putin sulla...

Cincinnati, Alcaraz in semifinale contro Zverev

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz in semifinale all'Atp Masters...

Sinner, oggi semifinale Cincinnati contro Atmane: un ‘cervellone’ contro Jannik

(Adnkronos) - Un cervellone contro Jannik Sinner, che...
trump-ha-dato-a-putin-una-lettera-di-melania-sui-bimbi-ucraini-rapiti
Trump ha dato a Putin una lettera di Melania sui bimbi ucraini rapiti

Trump ha dato a Putin una lettera di Melania sui bimbi ucraini rapiti

AttualitàTrump ha dato a Putin una lettera di Melania sui bimbi ucraini rapiti
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 16 ago. (askanews) – Durante l’incontro bilaterale ad Anchorage, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha consegnato al presidente russo Vladimir Putin una lettera scritta da sua moglie, Melania, riferisce l’agenzia Reuters, citando due funzionari della Casa Bianca. Nella lettera, secondo queste fonti, la first lady fa riferimento “ai rapimenti di bambini” durante la guerra in Ucraina. L’argomento è delicato per Mosca, date le accuse da parte ucraina di avere trasferito in Russia decine di migliaia di bambini ucraini.

Nel marzo 2023, la Corte penale internazionale (Cpi) dell’Aia ha emesso un mandato per il commissario russo per l’infanzia Maria Lvova-Belova, per la deportazione illegale di bambini e il trasferimento illegale di bambini dalle aree occupate dell’Ucraina. Anche su Putin pende un mandato d’arresto della Cpi.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.