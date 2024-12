Trump ha detto che eliminerà alcuni vaccini infantili “se causano l’autismo”

ROMA – Alla prima ora del primo giorno da nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump farà scattare la grazia ad una buona parte degli assalitori del Campidoglio. Non sa più come ribadirlo, accorcia ad ogni intervista i termini dell’urgenza. E così ha fatto anche nell’intervista da “persona dell’anno” concessa a Time. Una chiacchierata programmatica a tratti molto confusa, su vari temi, anche solo accennati.

Trump ha detto per esempio che potrebbe sostenere l’eliminazione di alcuni vaccini infantili se i dati mostrano collegamenti con l’autismo: “Faremo una grande discussione. Il tasso di autismo è a un livello che nessuno avrebbe mai creduto possibile. Se guardi le cose che stanno accadendo, c’è qualcosa che lo causa”.

Ha rifiutato di rispondere alla domanda domanda su eventuali colloqui privati con Putin dopo le elezioni di novembre, ma ha puntualizzato che all’Ucraina non avrebbe dovuto essere consentito di lanciare missili di fabbricazione statunitense in Russia.

Riguardo al perdono per l’assalto del 6 gennaio ha detto: “Lo faremo molto rapidamente e inizieremo nella prima ora in cui entrerò in carica. Una vasta maggioranza di quelle non dovrebbe essere in prigione, hanno sofferto gravemente”.

Ha annunciato una non meglio specificata “chiusura virtuale del Department of Education a Washington”, senza spiegare cosa significasse. E poi che potrebbe annullare l’espansione delle protezioni del Title IX fatta da Biden, che include alcuni divieti contro le molestie agli studenti transgender. Perché – ha detto – gli americani “non vogliono vedere, uomini che competono negli sport femminili. Non lo vogliono. Non vogliono vedere tutto questo transgender, che ha semplicemente preso il sopravvento”.

Ha poi affermato che in Medio Oriente stanno accadendo “alcune cose molto produttive”, ma si è rifiutato di dire quali: “Penso che il Medio Oriente sia un problema più facile da gestire di quello che sta succedendo con Russia e Ucraina. Ok, voglio solo dirlo subito. Il Medio Oriente verrà risolto”.

Trump ha dedicato buona parte dell’intervista al tema immigrazione: perseguirà le persone che si trovano illegalmente negli Stati Uniti, la legge federale non proibisce l’uso dell’esercito. “Non lo fa, non ferma l’esercito se si tratta di un’invasione del nostro Paese, e io la considero un’invasione del nostro Paese. Farò solo ciò che la legge consente, ma andrò fino al livello massimo di ciò che la legge consente”.Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it