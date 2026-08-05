trump-ha-negato-a-zelensky-l’invio-dei-nuovi-sistemi-“patriot”-(ft)

Roma, 5 ago. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe respinto la richiesta di inviare nuovi sistemi intercettori Patriot all’Ucraina durante l’incontro della scorsa settimana con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale. A riferirlo è il Financial Times, che cita persone a conoscenza dei colloqui tra i due leader. Difatti, nel corso dell’incontro Zelensky aveva richiesto al presidente americano l’invio di 300 intercettori entro l’inverno, viste le difficoltà riscontrate nella difesa di Kiev. Dalle prime ricostruzioni, Trump sembrava non aver declinato la richiesta, ma chiesto del tempo in virtù delle necessità che sopraggiungono dal conflitto con l’Iran.

Come evidenziato dalla Cnn, le scorte dei principali sistemi di difesa aerea degli Stati Uniti si sono ridotte in modo significativo durante la guerra con l’Iran: le forze armate hanno consumato quasi l’80% dei missili Thaad e circa la metà degli intercettori Patriot. Secondo l’emittente americana, la questione delle scorte di munizioni è tornata al centro dell’attenzione lo scorso fine settimana, prima della decisione del presidente Donald Trump di annullare nuovi attacchi contro l’Iran. “Le recenti segnalazioni sulla possibile carenza di munizioni, insieme ad altre informazioni di intelligence fornite a Trump sugli effetti negativi che un attacco alle infrastrutture critiche iraniane – compresi obiettivi legati al settore energetico – avrebbe potuto provocare, oltre alle preoccupazioni espresse dai Paesi del Golfo, sono state sufficientemente convincenti da spingere alcuni dei consiglieri più intransigenti di Trump a ritenere opportuno annullare le operazioni previste per il fine settimana”, hanno riferito le fonti alla Cnn.