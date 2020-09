Trump ha nominato Amy Barrett alla Corte Suprema

AGI – Il presidente Donald Trump ha nominato Amy Coney Barrett come giudice della Corte Suprema al posto di Ruth Bader Ginsburg, l’icona liberal scomparsa 8 giorni fa all’età di 87 anni, di cui 27 tra i nove togati del massimo organo giudiziario Usa.

“E’ tra le più brillanti e dotate menti legali” della nazione, ha detto Trump annunciando la nomina.

“Lei me la tengo per Ginsburg” avrebbe detto Donald Trump nel 2018 quando Amy Coney Barrett fu presa in considerazione per sostituire il giudice Anthony Kennedy alla Corte Suprema. Allora il tycoon le preferì Brett Kavanaugh,

