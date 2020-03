Trump ha ordinato a General Motors di produrre ventilatori polmonari

Il presidente americano Donald Trump ha ordinato al gigante dell’automotive General Motors di produrre ventilatori polmonari per rispondere alla pandemia di Covid-19. “La General Motors deve immediatamente aprire il suo stabilimento di Lordstown in Ohio, stupidamente abbandonato, o qualche altro impianto, e cominciare a produrre ventilatori, adesso”.​

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

March 27, 2020

Il capo della Casa Bianca in un tweet,

