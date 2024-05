“Trump ha perso la testa”, la voce di De Niro per lo spot di Biden – Video

(Adnkronos) – “Donald Trump ha dato di matto”. La voce di Robert De Niro per lo spot di Joe Biden contro Donald Trump in vista delle elezioni Usa 2024. La star di Hollywood, che non ha mai nascosto lo ‘scarso gradimento’ per l’ex presidente, presta la voce allo spot della campagna di Biden.

“Dai tweet di mezzanotte, ai sorsi di candeggina” consigliati durante il Covid, “ai gas lacrimogeni contro i cittadini. Sapevamo che Trump fosse fuori controllo quend’era presidente. Ma poi, quando ha perso le elezioni nel 2020 ha perso la testa, cercando disperatamente di rimanere al potere. Ora si candida di nuovo, stavolta minaccia di essere un dittatore e di cancellare la Costituzione. Trump vuole vendetta e nulla lo fermerà”, dice De Niro.

Lo spot arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni che De Niro ha rilasciato su Trump durante la partecipazione al programma The View: “Non capisco perché la gente non lo prenda sul serio. Storicamente, in altri paesi non hanno preso sul serio” leader. “Penso a Hitler e Mussolini… ‘sono stupidi, pagliacci…’. Perché non pensiamo che questo tizio farà esattamente quello che promette? Lo ha già fatto. E allora? Ce ne staremo seduti a dire ‘ve lo avevamo detto’? Succederà: se verrà eletto, cambierà questo paese”.