Trump: Il Canada non ci serve, ci costa solo 200 mld in “sussidi”

Intende il disavanzo commerciale. “Per questo dovrebbe stare in Usa”

Washington, 21 mar. (askanews) – Il Canada “costa solo soldi” agli Stati Uniti, ben 200 miliardi di dollari l’anno in “sussidi”, per questo dovrebbe far parte degli USA: lo ribadisce una volta di più dallo Studio Ovale parlando con i giornalisti Donald Trump. Apparentemente il presidente Usa ritiene che il disavanzo commerciale fra Canada e Stati Uniti sia un “sussidio” all’economia di Ottawa. Effettivamente il Canada (che conta 39 milioni di abitanti) vende agli Usa (con i suoi 360 milioni di residenti) più di quanto non compri.”Ricordatevi che con il Canada” ha detto Trump, “non ci servono le loro macchine, non ci serve il loro legname, non ci serve la loro energia, non ci serve nulla dal Canada. Eppure ci costa 200 miliardi l’anno in sussidi tenere a galla il Canada. Quindi quando dico che dovrebbero essere uno Stato (degli Usa) dico sul serio, dico davvero sul serio”.