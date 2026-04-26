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Trump, il manifesto dell’attentatore e le accuse al presidente: “Stufo dei suoi crimini”
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Trump, il manifesto dell’attentatore e le accuse al presidente: “Stufo dei suoi crimini”

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“Ecco perché l’ho fatto”. Cole Tomas Allen, il 31enne sospettato di aver sparato a pochi metri dalla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, prima di agire ha condivido un manifesto condiviso con i familiari. Ha puntato il dito contro Donald Trump, motivando la propria azione compiuta nella serata di sabato 25 aprile. 

“Ciao a tutti! Oggi potrei aver sorpreso molti di voi. Permettetemi innanzitutto di chiedere scusa a tutti coloro di cui ho abusato della fiducia. Passiamo ora al perché ho fatto tutto questo: sono un cittadino degli Stati Uniti d’America. Le azioni dei miei rappresentanti si riflettono su di me. E non sono più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani dei suoi crimini”, ha scritto Allen, come riporta il New York Post. 

Quindi, l’elenco dei potenziali obiettivi: “Funzionari dell’amministrazione (escluso il signor Patel)”, con l’eccezione del direttore dell’Fbi: “Sono obiettivi, classificati in ordine di priorità dal più alto al più basso. Secret Service: sono obiettivi solo se necessario, e da neutralizzare con metodi non letali, se possibile (ovvero, spero che indossino giubbotti antiproiettile perché colpire il centro del corpo con un fucile a pompa è pericoloso per chi non li indossa). Sicurezza dell’hotel: non sono obiettivi, se possibile (ovvero, a meno che non sparino a me)”. 

Nel manifesto, Allen ha inserito “repliche alle obiezioni”. “Obiezione 1: Da cristiano, dovresti porgere l’altra guancia”, ha scritto. La replica: “Porgere l’altra guancia si fa quando si è oppressi. Io non sono la persona violentata in un campo di detenzione. Non sono il pescatore giustiziato senza processo. Non sono uno scolaro fatto saltare in aria, un bambino morto di fame o un’adolescente abusata dai tanti criminali di questa amministrazione”. Saluti e firma, Cole ‘Forza Fredda’, ‘Amichevole Assassino Federale’ Allen. 

Quindi, il post scriptum con critiche al Secret Service per il dispositivo di sicurezza allestito in hotel: “P.S.: Ok, ora che ho finito con le smancerie, che diavolo sta combinando il Secret Service? Scusate, ora mi sfogo un po’ e abbandono il tono formale. Mi aspettavo telecamere di sicurezza a ogni angolo, stanze d’albergo sotto controllo, agenti armati ogni tre metri, metal detector a non finire. Quello che ho trovato (chissà, magari mi stanno facendo uno scherzo!) è niente. Nessuna sicurezza. Nemmeno sui mezzi di trasporto. Nemmeno in hotel. Nemmeno all’evento”. 

L’uomo, che si è registrato in hotel un paio di giorni prima della cena, ha portato con sé un fucile a pompa, una pistola e diversi coltelli. “La prima cosa che ho notato entrando in hotel è stata l’arroganza. Entro con diverse armi e nessuno lì dentro pensa minimamente che io possa rappresentare una minaccia”, ha affermato ancora. “La sicurezza all’evento è tutta all’esterno, concentrata sui manifestanti e sugli arrivi, perché a quanto pare nessuno ha pensato a cosa succederebbe se qualcuno arrivasse il giorno prima”, ha aggiunto.  

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