lunedì, 11 Agosto , 25

Pennsylvania, esplosione in acciaieria: un morto, due dispersi e decine di feriti

(Adnkronos) - Una persona è morta, altre due...

Venezia, bimbo di 6 anni disperso in mare: ricerche in corso

(Adnkronos) - L'elicottero e i sommozzatori dei vigili...

Dazi Usa, Trump: “Niente tariffe su oro”. Cnbc: “Proroga di 90 giorni a tregua con Cina”

(Adnkronos) - L'oro non sarà soggetto a nuovi...

Cristiano Ronaldo si sposa, Georgina ha detto sì: “In questa e tutte le mie vite”

(Adnkronos) - Cristiano Ronaldo si sposa. Il campione...
trump:-“in-alaska-vedro-solo-putin,-dopo-due-minuti-capiro-se-ci-sara-un-accordo”
Trump: “In Alaska vedrò solo Putin, dopo due minuti capirò se ci sarà un accordo”

Trump: “In Alaska vedrò solo Putin, dopo due minuti capirò se ci sarà un accordo”

MondoTrump: “In Alaska vedrò solo Putin, dopo due minuti capirò se ci sarà un accordo”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Nessuna apertura sulla partecipazione di Zelensky al vertice previsto il 15 agosto in Alaska tra Putin e Trump. La conferma arriva dallo stesso presidente americano, che durante una conferenza alla Casa Bianca, ha affermato che dai primi due minuti del colloquio con Putin capirà “se ci sarà un accordo”. Trump ha spiegato comunque, che non sta a lui fare l’accordo tra Russia e Ucraina: “Il prossimo incontro sarà fra Zelensky e Putin, o Zelensky, Putin e me. Ci sarò, se ce ne sarà bisogno… ma voglio organizzare un incontro fra i due leader. Vogliono metterli seduti in una stanza”.

Il tycoon, inoltre, secondo quanto riporta il Guardian, si è detto infastidito dall’intenzione di Zelensky di voler indire un referendum nazionale su qualsiasi accordo di pace che preveda il riconoscimento del controllo russo sui territori occupati durante la guerra. “Mi ha un po’ infastidito il fatto che Zelenskyy dica che devo ottenere l’approvazione costituzionale”, ha detto Trump. “Ha l’approvazione per andare in guerra e uccidere tutti, ma ha bisogno dell’approvazione per fare uno scambio di territori. Perché ci saranno degli scambi di territori in corso”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.