Trump in Florida marca rilancio corsa Usa a spazio

L’annunciata presenza di Donald Trump oggi al lancio della Crew Dragon di SpaceX da Cape Canaveral, in Florida, segna il ritorno degli Usa nella corsa allo spazio, la prossima partita per la supremazia globale, militare e commerciale. La missione Demo-2 rappresenta il primo trasporto di astronauti in orbita dal suolo americano da quasi un decennio ed è prevista alle 22:33 italiane dal Kennedy Space Center, la stessa location dell’ultima missione Usa verso la Luna.

Come John Kennedy che il 12 settembre del 1962 alla Rice University di Houston, in Texas, rivelò l’intenzione Usa di andare sulla Luna, Trump ha usato il discorso sullo Stato dell’Unione dello scorso 4 febbraio per annunciare agli americani la nuova sfida dell’uomo all’universo.

