Ascolti tv 12 ottobre, ‘La Ruota’ al 25.8% e ‘Affari Tuoi’ al 24.4%

(Adnkronos) - La fiction 'Balene – Amiche per...

Meloni: “Gli ostaggi sono stati liberati, oggi è una giornata storica”

(Adnkronos) - "Oggi è una giornata storica. Gli...

Gaza, liberati gli ultimi ostaggi israeliani in vita: chi sono

(Adnkronos) - Sono 20 gli ostaggi israeliani, gli...

Iva Zanicchi, l’incidente dopo il concerto: saluta i fan e cade a terra

(Adnkronos) - Piccolo incidente per Iva Zanicchi al...
trump-in-israele-accolto-da-herzog-e-netanyahu:-“la-guerra-e-finita”
Trump in Israele accolto da Herzog e Netanyahu: “La guerra è finita”

Trump in Israele accolto da Herzog e Netanyahu: “La guerra è finita”

Trump in Israele accolto da Herzog e Netanyahu: "La guerra è finita"
Redazione-web
Di Redazione-web

L’accoglienza all’aeroporto durante il rilascio degli ostaggi

Roma, 13 ott. (askanews) – “La guerra è finita, avete capito?”, ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti sull’Air Force One diretto in Israele.Il presidente degli Stati Uniti è atterrato a Tel Aviv, accolto dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dal presidente israeliano Isaac Herzog all’aeroporto Ben Gurion, durante il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas.I primi setti sono già stati riconsegnati alla Croce Rossa. È previsto il rilascio dei 20 in vita. Poco prima Trump aveva detto alla stampa:”Penso che l’accordo reggerà… ci sono molte ragioni per cui reggerà, penso che la gente sia stanca. Sono secoli di guerra, non è solo una cosa recente, penso che la gente sia stanca. Sì, il cessate il fuoco reggerà”. Infine, a una domanda dei giornalisti sul futuro di Gaza e il progetto di costruzione della Riviera del Medio Oriente, Trump ha risposto:”Beh, non so se si potrà parlare di Riviera per un po’, perché bisogna prima occuparsi delle persone, ma in sostanza si inizierà immediatamente”.

