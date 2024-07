trump-in-partenza-per-convention-repubblicana-milwaukee:-ci-andrò

“Non posso permettere a un cecchino” di ostacolarmi

Milano, 14 lug. (askanews) – L’ex presidente Usa Donald Trump ha dichiarato di aver pensato inizialmente di rinviare il suo viaggio alla Convention nazionale repubblicana di Milwaukee, ma di aver cambiato idea e di andarci come inizialmente previsto. “Non posso permettere a un “cecchino” o a un potenziale assassino di forzare un cambiamento nella programmazione o in qualsiasi altra cosa”, ha scritto Trump sul suo social Truth. “Pertanto, partirò per Milwaukee, come da programma” ha aggiunto.

L’ex presidente Donald Trump è rimasto ferito in un tentativo di assassinio durante un comizio elettorale ieri a Butler, Pennsylvania. Trump, che è uscito con il volto insanguinato, ha detto di essere stato colpito all’orecchio e ha descritto un “sibilo” e un “proiettile” che gli ha “squarciato la pelle”.

L’FBI ha dichiarato che l’assassino, identificato come Thomas Matthew Crooks, 20 anni, di Bethel Park, Pennsylvania, è stato immediatamente ucciso dai servizi segreti. Il movente non è ancora noto.

Uno spettatore, l’ex pompiere cinquantenne Corey Comperatore , è stato ucciso dopo aver protetto la sua famiglia dagli spari. Altri due sono rimasti feriti e sono ora in condizioni stabili, secondo la Pennsylvania State Police.