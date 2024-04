trump-in-tribunale-a-new-york:-“questi-sono-tutti-processi-biden”

Si apre processo con dichiarazioni di accusa e difesa

New York, 22 apr. (askanews) – “Questi sono tutti processi Biden”, ha detto Donald Trump arrivando in un tribunale a New York dove accusa e difesa presentano le argomentazioni di apertura nello storico processo penale dell’ex presidente degli Stati Uniti sotto silenzio.”Sono qui invece di poter essere in Pennsylvania, in Georgia e in molti altri posti a condurre una campagna elettorale” ha dichiarato alla stampa e poi ha aggiunto “Questa è una caccia alle streghe ed è un peccato. E viene da Washington. È in coordinamento con Washington, tutto. Voglio solo che la gente capisca che si intende ferire l’avversario del peggior presidente della storia del nostro Paese. Ma una cosa del genere, una cosa come quella che sta succedendo proprio qui non dovrebbe mai accadere. È un giorno molto, molto triste in America”.A Trump, 77 anni, è stato ordinato dal giudice di comparire nel tribunale di Manhattan per tutta la durata del caso, tenendolo lontano dalla campagna elettorale per settimane mentre sfida il presidente Joe Biden per la Casa Bianca nelle elezioni di novembre. Trump è accusato, con 34 capi di imputazione, di aver usato fondi neri per pagare il silenzio di una ex pornostar, Stormy Daniels su una loro presunta relazione.