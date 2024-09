Trump: “Incontro Zelensky, gli dirò che pace con Putin è possibile”

(Adnkronos) – “Il presidente Zelensky ha chiesto di incontrarmi. Lo vedrò” venerdì 27 settembre “alle 9.45 alla Trump Tower”. Donald Trump annuncia a sorpresa l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’ex presidente degli Stati Uniti, candidato alle elezioni del 5 novembre, riceverà Zelensky a New York e ribadirà quello che ripete da mesi: “Io credo di poter favorire un accordo rapidamente tra Zelensky e Putin” per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia.

E’ una vergogna quello che sta succedendo in Ucraina, troppi morti e troppa distruzione. Quello che mi disturba è che l’Europa sta contribuendo pochissimo rispetto a quanto pagano gli Stati Uniti. Noi abbiamo un Oceano che ci divide dalla Russia, l’Europa non lo ha. I paesi europei dovrebbero iniziare a pagare come noi, io ho già detto questo parlando della Nato: ‘Dovete pagare’ e hanno pagato”, dice facendo riferimento all’aumento degli investimenti per la Difesa chiesti da presidente ai membri dell’Alleanza Atlantica.

“Odio vedere il massacro, con me presidente non sarebbe mai accaduto. La Russia non avrebbe mai attaccato, Putin non avrebbe mai attaccato. Quando vedo il tragico show, la distruzione e la morte in Ucraina, penso che sia terribile. Io credo di poter favorire un accordo rapidamente tra Zelensky e Putin. La mia strategia non prevede la resa dell’Ucraina, la mia strategia prevede di salvare vite. La guerra non avrebbe mai dovuto iniziare, ma c’è e ci sono milioni di morti”, dice Trump. Dirà a Zelensky che l’Ucraina deve rinunciare a territori? “Vediamo cosa succede”. Qual è il suo messaggio? “Abbiamo bisogno di pace”.

L’incontro con Zelensky è una sorpresa alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni. Il presidente ucraino è stato definito dal candidato repubblicano “il miglior piazzista sulla faccia della Terra: ogni volta che viene nel nostro paese, se ne va con 60 miliardi”. Quindi, Trump è passato ad un attacco frontale: “Quelle città sono andate, sono distrutte e noi continuiamo a dare miliardi a un uomo che rifiuta di concludere un accordo, Zelensky. Qualsiasi accordo sarebbe stato migliore della situazione che c’è ora: c’è un paese raso al suolo, impossibile da ricostruire”. Oggi, dopo le critiche, arriva l’annuncio: “Incontrerò Zelensky”.