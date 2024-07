Trump incoronato dalla convention, Vance sarà il candidato vice presidente

(Adnkronos) –

Donald Trump, ‘incoronato’ candidato alla presidenza degli Stati Uniti dalla convention repubblicana di Milwaukee che formalizza la nomination, annuncia di aver scelto il senatore JD Vance come candidato vice presidente per le elezioni di novembre 2024.



L’ufficialità arriva nella giornata d’apertura della convention. Vance viene preferito al senatore Marco Rubio e al governatore Doug Burgum, gli altri 2 papabili. Poco dopo, Trump riceve i voti necessari dai 2.500 delegati riuniti a Milwaukee garantendosi così la nomination a candidato repubblicano alle presidenziali del prossimo novembre. Le varie delegazioni annunciato il sostegno fino al momento della Florida che garantisce al tycoon i voti necessari per la nomina.

Il figlio di Trump, Eric, annuncia i 125 delegati della Florida per il padre, consentendogli così di superare la soglia dei 1.215 delegati. Per Eric Trump, il tycoon è “il più grande presidente mai esistito”.

“Dopo una lunga riflessione e un’attenta valutazione, dopo aver preso in coniderazione anche gli straordinari talenti di molti altri, ho deciso che la persona più adatta ad assumere la carica di vicepresidente degli Stati Uniti è il senatore J.D. Vance del Grande Stato dell’Ohio”, il post di Trump, che illustra il curriculum del senatore.

“J.D. ha servito onorevolmente il nostro Paese nel Corpo dei Marines, si è laureato alla Ohio State University in due anni, Summa Cum Laude, ed è laureato alla Yale Law School, dove è stato direttore dello Yale Law Journal e presidente della Yale Law Veterans Association”, scrive Trump ricordando che Vance “ha avuto una carriera di grande successo nel mondo degli affari, nei settori della tecnologia e della finanza. Ora, durante la campagna elettorale, si concentrerà fortemente sulle persone per cui ha combattuto in modo così brillante, i lavoratori e gli agricoltori americani in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota e oltre”. “Da vice presidente – aggiunge – continuerà a battersi per la nostra Costituzione, a stare dalla parte delle nostre truppe e fare tutto il possibile per aiutarmi a ‘Make American Great Again'”.

Vance, senatore dell’Ohio nelle ultime elezioni di mid term, è un 39enne imprenditore, laureato a Yale e diventato famoso con il romanzo best seller Hillbilly Elegy, in cui ha raccontato la sua infanzia operaia nel Midwest.

Un tempo si definiva un never Trumper, cioè un oppositore repubblicano al tycoon, ma poi è diventato un entusiasta sostenitore dell’ex presidente ottenendone l’endorsemente per la sua candidatura al Senato nel 2022.

Vance ha detto di credere che potrebbe aiutare di più una nuova amministrazione Trump dal Senato, ma si è detto pronto “ad aiutarlo in qualunque modo”. Mentre Trump recentemente ha smentito una voce secondo la quale il tycoon avrebbe escluso una candidatura del Vance a causa della sua barba, data la nota avversione dell’ex presidente per barbe e baffi.