Trump indossa veste e copricapo papale: è virale l’immagine sui social della Casa Bianca

ROMA – “Vorrei diventare papa. Sarebbe la mia prima scelta. Penso che sarei un grande papa. Nessuno lo farebbe meglio di me”: lo aveva detto scherzando dalla Casa Bianca, il presidente Donald Trump qualche giorno fa. E oggi, mentre si avvicina l’apertura del Conclave, che inizierà mercoledì 7 maggio, Trump continua nello scherzo, arrivando a compiere un gesto ancor più irriverente: un fotomontaggio, o un immagine molto probabilmente creata con l’IA, ci mostra lo stesso numero uno degli Stati uniti in versione papale. E la stessa immagine, senza alcun commento, è stata postata prima sul profilo social Truth dello stesso Trump, e poi rilanciata sugli account social della Casa Bianca.

LE “PREFERENZE” PER IL PROSSIMO PAPA

Solo una settimana fa il presidente deli Usa, insieme alla moglie Melissa, era presente alla cerimonia funebre di Papa Francesco, morto lo scorso 21 aprile. Oggi Trump regala al mondo social la sua immagine in abito talare, con la mitra, il crocifisso al collo e in atto benedicente che in poche ore inevitabilmente è diventata virale. Come inevitabili saranno le polemiche per aver rotto il protocollo istituzionale o anche da parte di chi può leggere queste ‘attenzioni’ al Conclave come possibili ingerenze. Già in qualche modo Trump aveva manifestato la sua preferenza per uno dei prelati americani alla nomina a prossimo pontefice, ovvero per l’arcivescovo di New York, il cardinale Timothy Michael Dolan. “Non ho preferenze”, aveva ammesso infatti nel suo intervento, dopo aver espresso il desiderio di diventare papa, ma poi ha aggiunto: “C’è un cardinale a New York che potrebbe fare il lavoro”….

pic.twitter.com/x2HrR939tn— The White House (@WhiteHouse) May 3, 2025

