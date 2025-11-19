mercoledì, 19 Novembre , 25

Trump insulta la giornalista che chiede di Epstein:”Zitta, maialina”

Di Redazione-web

“Quiet piggy” alla reporter che faceva una domanda scomoda

Washington, 19 nov. (askanews) – Una domanda scomoda sul dossier Epstein che sta facendo tremare la Casa Bianca, una giornalista che insiste facendo il suo lavoro, e il presidente Usa Donald Trump perde il controllo, e la insulta in modo sessista, puntandole il dito addosso: “Zitta, zitta porcellina”. Il fatto è successo a bordo dell’Air Force 1 venerdì 14 novembre, mentre Trump si imbarcava per recarsi a Palm Beach nel weekend, ma il video è stato reso noto solo ieri in serata. La giornalista insultata, Catherine Lucey, è la corrispondente che copre la Casa Bianca per Bloomberg. Lucey ha preferito non commentare l’insulto di Trump.

