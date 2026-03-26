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Trump: Iran ha lasciato passare otto petroliere come “regalo”
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Trump: Iran ha lasciato passare otto petroliere come “regalo”

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By Redazione-web

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Per il presidente Usa è un gesto legato ai negoziati

Washington, 26 mar. (askanews) – Donald Trump afferma che l’Iran ha lasciato transitare 8 petroliere nello Stretto di Hormuz come “regalo” per dimostrare di fare sul serio nei negoziati per mettere fine alla guerra. Parlando alla Casa Bianca, il presidente Usa ha detto che Teheran ha prima consentito il passaggio di otto grandi navi cariche di petrolio e poi, ha aggiunto successivamente, di altre due.”Lo sapete – ha affermato Trump – vi avevo parlato di un regalo, giusto? Steve Witkoff , posso rivelare il regalo? Hanno detto: ‘Per dimostrarvi che siamo seri, solidi e presenti, vi lasceremo avere otto navi di petrolio, otto navi, otto grandi navi di petrolio’. Questo è successo due giorni fa, e partiranno domani. Anzi, era tre giorni fa”.

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