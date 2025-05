trump-jedi-festeggia-lo-star-wars-day:-la-casa-bianca-pubblica-la-sua-foto-con-la-spada-laser

ROMA – Ormai ci ha preso gusto: dopo averci regalato il presidente degli Stati Uniti in una inedita versione papale, la Casa Bianca pubblica una sua nuova foto, creata con l’IA, di Donald Trump in stile Star Wars. Con una tunica color marrone smanicata, da cui esce un braccio decisamente ipertonico, e ovviamente la spada laser, Trump-Jedi appare su uno sfondo in cui spiccano le bandiere a stelle e strisce due aquile. L’occasione è il 4 maggio, lo Star Wars Day e l’immagine infatti si accompagna a un messaggio che è un po’ un augurio e un po’ una dichiarazione di guerra per i suoi avversari politici. “Buon 4 maggio a tutti- è il post- compresi i Lunatici della Sinistra Radicale che stanno lottando con tutte le loro forze per riportare nella nostra Galassia Signori dei Sith, Assassini, Signori della Droga, Prigionieri Pericolosi e i ben noti membri della gang MS-13. Non siete la Ribellione, siete l’Impero”.

La giornata che si celebra ogni anno il 4 maggio vuole rendere omaggio alla saga di fantascienza nata nel 1977 da George Lucas e la data è stata scelta perché, in inglese, suona simili alla mitica frase “May the force be with you”, ovvero “che la forza sia con te”

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5— The White House (@WhiteHouse) May 4, 2025

